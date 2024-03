Palermo Football Conference, Sorrentino: «Al Palermo manca un leader»

Intervenuto nel corso della Palermo Football Conference, Stefano Sorrentino ha toccato vari temi, tra questi ha parlato della crisi del Palermo.

Ecco le sue parole:

«Il Venezia ha fatto due tiri in porta e ha fatto gol, il Palermo nella prima metà del prima frazione meritava di segnare soprattutto con l’occasione di Diakité. Il Palermo ha ancora tante partite e deve vincerne il più possibile sperando che qualcuno crolli. La società ha sempre dichiarato che l’obiettivo sono i playoff. Poi al di fuori è facile parlare, in Italia ci sono 60 milioni di allenatori, tutti bravi, però la cosa importante è che chi è all’interno sa come stanno le cose. Leader in campo? Giocare a Palermo non è semplice, ci sono tantissime pressioni che da altre parti non ci sono. È chiaro che qualche leader manca perché soprattutto nelle difficoltà si aspetta sempre che il leader ci metta la faccia, come fatto io tante volte. Sicuramente qualcuno così manca, ce ne sono tanti come Lucioni, ma quando lo perdi per tre mesi è complicato. Ripeto che chi è all’interno sà quali sono le problematiche e se ci sono».