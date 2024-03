Palermo Football Conference, Braida: «Il Palermo ha una buona squadra, deve fare il possibile per andare in A»

Intervenuto in occasione della Palermo Football Conference Ariedo Braida ha rilasciato le seguenti parole:

«Palermo? Questa città mi ha sempre dato gioie. Sto seguendo il Palermo, mi piace ha una buona squadra ma manca qualcosa per fare il salto di qualità. Qui ho tanti bei ricordi e amici. Serie A? Le possibilità ci sono, il Palermo sta dimostrando bene e tutto è possibile nel calcio e i rosanero devono fare il possibile per andare in A».

«Palermo bellissima città. Ricordo volentieri il Massimo, il Politeama e la Vucciria nella quale sentivo tutti i profumi. Quartiere che esprime l’anima di questa città. La ricordo sempre con affetto, ho amicizie risalenti a quegli anni e che oggi rivedo in maniera intensa. Mi auguro il Palermo possa tornare in Serie A».

«Il calcio è bello in qualsiasi categoria, chi ha passione lo ama. Mi riferisco specialmente ai giovani, il calcio ha bisogno di passione e voglia di fare. Serve soprattutto lealtà».

«Sul 1981: Galliani mi fece diventare dirigente, mi disse di venire al Monza per iniziare a fare il direttore sportivo. Verso la fine della mia carriera, andavo a cena coi dirigenti per imparare di più e nel momento che ho smesso Galliani mi convinse. Mai stato vicino al Palermo di Zamparini nonostante le sue parole di stima nei miei confronti».