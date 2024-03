Palermo Football Conference, ag. Puscas: «Anche il Palermo si era avvicinato ma poi abbiamo scelto Genoa»

Intervenuto nel corso della Palermo Football Conference l’operatore di mercato Crescenzo Cecere, agente tra gli altri di Puscas, ha parlato in merito a tanti temi.

Ecco le sue parole:

«Il nostro lavoro è quello di assistere i giocatori per cui mi sento agente ma sono affascinato dalla vita dell’intermediario. Niang all’Empoli? Niang è una creatura di Oscar, quindi ha fatto un percorso in Italia per poi andare all’estero. C’è stat l’occasione e l’Empoli è stata convinta ad andare su di lui con tutto che c’erano stati dei problemi. Puscas-Palermo? Puscas è un centravanti importante in B. Era un giocatore appetibile e anche il Palermo si era avvicinato, poi abbiamo scelto il Genoa per giocarsi le carte in A. È stato sfortunato e poi è sceso a Bari in B per la condizione fisica e l’europeo».