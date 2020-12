Palermo ha finalmente il suo albero di Natale in piazza. È arrivato in piazza Castelbuono l’annunciato cedro del Libano per essere addobbato a festa.

L’albero, proveniente da Polizzi Generosa, dopo tante peripezie e polemiche, è stato sistemato oggi pomeriggio davanti al teatro Politeama dagli operai comunali del settore Verde.