Palermo femminile: primo allenamento al CFA (VIDEO)

Il Palermo, mediante un post sui propri canali social ufficiali, ha pubblicato un post che immortalava il primo allenamento della prima squadra femminile al CFA. Il club ha voluto anche rilasciare alcune parole per sottolineare come il centro sportivo sia un primo step per la società, con nuovi e grandi obiettivi sullo sfondo: “Nei giorni scorsi le ragazze e lo staff del Palermo Women hanno sostenuto per la prima volta una sessione di allenamento al #PalermoCFA.

Un’occasione per condividere questo pezzo di storia del club ma anche un augurio per continuare a crescere, tutti insieme”.