Arriva la prima vittoria in campionato per il Palermo Femminile. Nel girone D della serie C, arriva infatti la prima gioia per le ragazze rosanero che hanno battuto per 3-2 il Sant’Egidio.

Sullo scadere del primo tempo, a portare in vantaggio la squadra rosanero ci ha pensato Ilenia Viscuso con un tiro limite.





Nella ripresa arriva il raddoppio con Impellitteri al 10′ della ripresa. Circa otto minuti più tardi il Sant’Egidio accorcia le distanze sfruttando con l’autogol di Sofia Viscuso. Poi ancora la rete di Dragotto che ristabilisce le distanze segnando il 3-1, e il gol del 3-2 del Sant’Egidio che però a poco è servito con Olivieri.