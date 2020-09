Il Palermo continua la propria campagna di rafforzamento in vista dell’inizio ormai imminente della prossima stagione di Serie C.

La dirigenza rosanero piazza un colpo importante in attacco: si tratta del jolly offensivo classe 93’ Mamadou Kanouté, proveniente dal Catanzaro. Il calciatore è arrivato da pochi minuti in città, precisamente all’hotel Casena dei Colli, per incontrare la dirigenza rosanero e apporre la firma sul contratto biennale che lo legherà al club di Viale del Fante. Attesa a breve l’ufficialità. Andiamo a conoscerlo meglio.

Kanouté, nasce in Senegal il 7 ottobre 1993. Inizia la sua carriera nella stagione 2011/2012 nella vecchia Serie C1 con la maglia del Benevento, dove colleziona 13 presenze. Poi viene girato in prestito per una stagione al Vallee d’Aoste Saint Christophe, in C2, collezionando 24 presenze e 2 gol. Le stagioni 2013/2014 e 2014/2015 veste ancora la maglia del Benevento, dove però non trova molto spazio, collezionando infatti 14 presenze. Successivamente passa una stagione all’Ischia Isolaverde, in C, totalizzando 27 presenze e 7 gol. La stagione 2016-2017 la gioca con la maglia della Juve Stabia, sempre in Serie C, totalizzando 31 presenze e 7 gol. La prima parte della stagione 2017-2018 la gioca nuovamente con la maglia del Benevento dove colleziona 2 presenze, questa volta in Serie A. Nel gennaio 2018 passa alla Pro Vercelli in serie B, dove totalizza 8 presenze. Le ultime due stagioni, invece, le ha vissute da assoluto protagonista con la maglia del Catanzaro, nel girone C di Serie C, dove ha totalizzato 47 presenze condite da 9 gol.

Adesso la sua nuova avventura con la maglia del Palermo, agli ordini di mister Boscaglia. Un innesto senza dubbio di qualità per la serie C, in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica in avanti. Gioca a suo favore anche il fatto di sapere ricoprire tutti i ruoli del reparto avanzato: esterno destro, esterno sinistro, trequartista e seconda punta. Adesso dunque nei 3 uomini d’attacco dietro la prima punta, Boscaglia potrà contare su Floriano, Silipo, Valente, capitan Santana e il jolly Kanouté.