Palermo, dopo la sosta torna Lucioni

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’importanza di Lucioni per il Palermo e sul ritorno del difensore dopo la sosta.

C’è un Palermo con Lucioni e un Palermo senza…Lucioni. Arrivato in Sicilia come primo colpo della stagione per trasferire alla squadra una mentalità vincente derivante da due promozioni di fila dalla Serie B alla Serie A, la figura di Lucioni sta mancando a questo Palermo.

Dentro e fuori dal campo. A dirlo sono i numeri che testimoniano come esista un Palermo diverso

con la sola presenza dell’ex centrale del Frosinone, nonostante l’apporto di Nedelcearu, tra i migliori della retroguardia rosanero in queste ultime uscite. Lucioni ha giocato con la maglia del Palermo 17 partite prima dell’infortunio al polpaccio che l’ha messo fuori causa dal post Palermo-Pisa in poi e, quindi, per undici partite fino alla trasferta di Brescia.

In queste 17 partite giocate con Lucioni, il Palermo ha subito 18 reti, con una media di 1,05 a partita e con il mantenimento della porta inviolata in ben 5 occasioni su 17. La media sarebbe ancora migliore se nel computo totale venissero escluse le ultime tre partite con Lucioni, in cui il Palermo aveva subito 7 reti (Catanzaro, Parma e Pisa). Nelle prime 14 partite, infatti, i rosanero avevano incassato solamente 10 gol, con una media di 0,71 a incontro. Nulla a che vedere con le undici partite che il Palermo ha giocato senza la guida in campo di Lucioni, in cui i rosanero sono riusciti a non subire reti in due circostanze (Bari e Como), ma hanno incassato ben 19 gol, con una media che è radicalmente cresciuta a 1,72 a partita.