Una donna di 32 anni, Pietra Napoli, cantante neomelodica, è stata uccisa nella sua abitazione a Palermo, in via Vanvitelli. Il corpo, con ferite di arma da taglio, sarebbe stato trovato nel bagno della casa. Sono intervenuti i carabinieri che stanno conducendo le indagini. Il marito della donna, Salvatore Baglione, 37 anni, si trova in caserma, all’Uditore, dove si è presentato spontaneamente, per essere sentito dai militari.

Pare che l’uomo abbia ammesso di aver commesso il delitto. Non si conosce ancora la dinamica dei fatti. In questo momento vengono effettuati i rilievi fotografici da parte dei carabinieri, in attesa del medico legale e del pm di turno. Quest’ultimo poi si sposterà alla stazione dei carabinieri per sentire l’uomo.