Palermo, donna in gravissime condizioni: travolta sulle strisce pedonali in corso Calatafimi

Come riportato da GDS, questo pomeriggio, intorno alle 14.30, una donna di 69 anni è stata investita in corso Calatafimi.

La vittima pare stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stata presa in pieno da una macchina, una Fiat, che si dirigeva verso viale Regione Sicilia. La donna è stata immediatamente soccorsa dal 118 ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Civico, dove dopo i primi controlli non è stata esclusa la riserva sulla vita e la prognosi è riservata. Traffico in tilt in tutta la zona.