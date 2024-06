Palermo, Dionisi si presenta: «Partiamo da una base ottima e da una spinta della piazza importante»

Il Palermo presenta il suo nuovo allenatore in conferenza stampa. Alessio Dionisi è intervenuto al Renzo Barbera rilasciando le seguenti parole:

Ha scelto di scendere di categoria, ma sente l’esigenza di tornare in A?

«Ad oggi la categoria che conoscono meglio è la serie D (ride, ndr). Ho fatto un passo indietro per farne tre avanti. Credo che un allenatore il Palermo l’avrebbe trovato comunque, ma bisogna volerne le cose per essere uniti nei momenti che contano, partiamo da una base ottima e da una spinta della piazza importante. C’è un grande stimolo, ad occhi esterni può sembrare un passo indietro ma per me è volerne fare tre avanti. Accettiamo quello che siamo oggi per migliorare. Io ci sono e non vedo l’ora. Gardini ha parlato di migliorare, ci sono già dei risultati, vogliamo migliorarci su quello che è stato fatto. La speranza è vedere se siamo pronti. Sappiamo da cosa si è partiti e cosa si è fatto lo scorso anno, sappiamo cosa si piò migliorare e la volontà deve essere univoca. Vogliamo migliorare».