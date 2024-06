Palermo, Dionisi si presenta: «Felice di rappresentare questi colori. Il nostro obiettivo è avere una identità»

Il Palermo presenta il suo nuovo allenatore in conferenza stampa. Alessio Dionisi è intervenuto al Renzo Barbera rilasciando le seguenti parole:

«Posso scegliere se c’è l’opportunità di scegliere ma non posso scegliere le squadre per me, ho colto l’occasione Palermo. Ogni piazza è diversa e ogni stagione è diversa. non esiste il mio calcio ma l’identità, non credo sia più difficile o semplice, io devo adeguarmi all’ambiente, attraverso quello svilupperemo il massimo che è nelle nostre corde. Il nostro obiettivo è avere una identità che significa rialzarsi dopo le difficoltà, la piazza ha voglia e trasmette tanto, c’è passione non pressione. Io ho passione per il calcio e siamo tutti amanti dello stesso sport. Sono felice di rappresentare questi colori e questa società»