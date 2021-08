La giunta comunale, come riporta “Gds.it”, ha approvato oggi, a seguito di specifica direttiva del Sindaco, in funzione ricognitiva, come previsto dalle indicazioni regionali, l’insieme delle misure finanziarie finalizzate a concedere significative agevolazioni alle categorie produttive che hanno subito gli effetti della pandemia.

Sono state approvate agevolazioni ai fini della tari 2021 per quasi 21 milioni di euro ed agevolazioni per le associazioni sportive per 354 mila euro circa. Con questa delibera la giunta ha colto le possibilità concesse dal fondo perequativo stanziato anche per il 2021 ai sensi della legge regionale 9 del 2020. Sommate alle iniziative assunte nel 2020, nel biennio 2020/2021, l’Amministrazione ha stanziato per le categorie produttive che hanno sofferto per via delle restrizioni covid quasi 20 milioni di euro, a testimonianza dell’attenzione riservata a queste categorie.