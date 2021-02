Il Palermo, dopo la sconfitta per 1-2 contro il Catanzaro, va alla ricerca del riscatto e dovrà farlo contro la Viterbese, che in questo 2021 ha svoltato.

Guardando la classifica delle due squadre, e il 3-3 dell’andata, si intuisce che non sarà una sfida semplice. I rosanero, di fatto, hanno solamente quattro lunghezze di vantaggio sui laziali, fermi a quota 29, con quattordici di questi raccolti nel nuovo anno.





Ben dieci di questi punti i ragazzi allenati da mister Taurino li hanno totalizzati in casa, dove hanno messo KO Teramo e Turris, arrendendosi alla capolista Ternana, vincitrice per 1-0, e dividendo la posta in palio con la Vibonese con la quale, nell’ultimo turno di campionato, ha pareggiato per 0-0.

Per i laziali una vera e propria inversione di tendenza e i risultati lo dimostrano. Fino a dicembre i punti conquistati tra le mura dell’“Enrico Rocchi” erano solamente 2, ma ora sono più che triplicati. In questa classifica la Viterbese si attesa solamente alle spalle di Ternana e Avellino, che hanno un vantaggio di 2 punti, ma è al pari di Monopoli e Catania, che, però, possono vantarsi di aver disputato una gara in meno.

Se a questo cammino, quasi, immacolato dei “Leoni”, si aggiungono le difficoltà esterne del Palermo, che in trasferta arranca, come dimostrano le uniche tre vittorie, arrivate contro Juve Stabia, Cavese e Turris, ma anche che giocando alle 12.30 i rosanero non riescono ad ottenere una vittoria (due pareggi e due sconfitte), si intuisce che non sarà una gita fuori porta, ma una vera battaglia combattuta pallone su pallone, che servirà al Palermo per mantenere un posto nei playoff, cosa ormai non più scontata.