Si sta per chiudere il Consiglio Comunale di Palermo che è in corso da questa mattina. In questo momento si stanno svolgendo le dichiarazioni di voto per la concessione del “Barbera“, al termine ci sarà il voto finale. Il consigliere Ferrandelli ha già annunciato la propria astensione al voto finale, la stessa cosa farà Randazzo. Saranno favorevoli, al momento, i voti del consigliere Bertolino ha annunciato il voto favorevole di Italia Viva e Sicilia Futura, così come quello di Susinno e di Avanti Insieme.