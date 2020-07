Si è appena concluso il Consiglio Comunale per la concessione del “Renzo Barbera“. L’atto finale, concluso con la votazione iniziata alle 19.38, ha visto 20 voti favorevoli, 0 contrari e 5 astenuti. La delibera ha esecuzione immediata, grazie alla votazione favorevole dei 23 consiglieri 1 astenuto.

I rosanero, quindi, continueranno a giocare al “Renzo Barbera“ e non dovranno traslocare in altre città per disputare le loro gare in casa.