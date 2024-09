Palermo-Cesena: tanti incroci particolari nella sfida del Barbera

Domani pomeriggio, allo stadio Renzo Barbera, si affronteranno Palermo e Cesena. Sfida importante a livello di punti in palio, ma soprattutto caratterizzata da una quantità di incroci particolari.

Il primo punto riguarda il tecnico ospite: Michele Mignani torna a sedersi sulla panchina del Barbera, questa volta da avversario. Dopo le diverse gare disputate sulla panchina dei rosanero, il club ha deciso di esonerarlo, mentre il tecnico è poi ripartito dai bianconeri.

Per il Cesena, invece, Alessio Dionisi sarà una sorpresa. Quest’ultimo, da calciatore passò da Siena, dove fu anche compagno di Mignani per qualche mese nella stagione 2000-2001 prima di trasferirsi in prestito al Voghera e di cominciare una lunga carriera tra Serie D e Serie C. Domani sfiderà per la prima volta il Cesena, che in carriera non ha appunto mai incrociato da quando allena.