Palermo-Cesena, Mignani: «Rosanero con tanti giocatori allenati da me ma con differente modello di gioco»

Nella conferenza stampa post-partita di Palermo-Cesena, match della sesta giornata di Serie B terminato 0 a 0, il tecnico dei bianconeri, Michele Mignani, ha rilasciato le seguenti parole:

«Il primo tempo è stato equilibrato, anche il Cesena ha avuto buone possibilità. Ci hanno annullato due gol per pochi centimetri, nel secondo tempo ho chiesto ai ragazzi più personalità e gestione della palla. Nella ripresa siamo riusciti a tenere il pallino del gioco in mano. Cambiamenti rispetto al mio Palermo? Oggi c’erano tanti giocatori in campo che ho allenato, utilizzano un modello di gioco diverso rispetto al mio quindi ci sono delle richieste diverse. Io devo essere sincero e ho guardato solamente la mia squadra, ho preparato la partita spiegando quali erano le difficoltà e le caratteristiche utili per far male all’avversario».

Palermo-Cesena, Mignani: «In rosanero ho apprezzato tutto. Punto di oggi meritato»