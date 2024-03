Palermo, ce lo date indietro? I giallorossi lo richiamano in Serie A | Tremano i rosanero

Brutte notizie per il club siciliano, che adesso rischia di perdere un elemento chiave della rosa, pronto a tornare nel massimo campionato per indossare la maglia giallorossa.

Dopo le ultime settimane non proprio positive dal punto di vista dei risultati, il Palermo sembra aver abbandonato il sogno di ottenere la promozione diretta in Serie A. I punti di svantaggio dalla seconda posizione della classifica infatti iniziano ad essere parecchi, e di conseguenza, quando manca sempre meno al termine del campionato, tentare di recuperare pare molto complicato.

E’ molto probabile dunque che la squadra allenata dal Professore Eugenio Corini debba accontentarsi di un piazzamento in zona playoff, per giocarsi poi le sue carte di accesso alla massima serie al termine della stagione. E’ proprio questa dunque al momento la speranza dei tifosi e di tutta la società, che dopo diversi anni vorrebbe vedere di nuovo il Palermo in A. Mentre la squadra continua a lavorare però, negli ultimi tempi ci sono state alcune novità in chiave mercato che hanno gelato tutto l’ambiente rosanero.

Un calciatore chiave della rosa infatti è stato richiamato in Serie A dal club giallorosso, che rivuole il suo cartellino in vista della prossima stagione. Una notizia dunque molto difficile da mandare giù e che sta facendo tremare i tifosi e non solo, che adesso sperano solamente che l’operazione non si concretizzi.

Ecco il calciatore che rischia di salutare la Sicilia

Nonostante al momento non ci sia nessuna finestra di mercato aperta, le voci in tema di trasferimenti non tendono a placarsi in alcun modo, e coinvolgono anche il Palermo. Le ultime sul club rosanero riguardano un affare in uscita.

A quanto pare infatti il Lecce è intenzionato ad acquistare nuovamente Federico Di Francesco dai rosanero per riportarlo in Serie A. Infatti, nel caso in cui il club salentino mantenesse la categoria, per rinforzarsi in estate punterebbe dritto sul figlio d’arte.

Pronti alcuni milioni per riprendersi l’esterno

Allo scadere della scorsa sessione estiva di mercato, il Palermo ha acquistato dal Lecce il cartellino dell’esterno offensivo per circa un milione e mezzo di euro. In questa stagione il 29enne sta giocando alla grande, ed è titolarissimo negli schemi di mister Eugenio Corini.

Di conseguenza dunque il club pugliese sembra avere il rimorso di aver lasciato andare il calciatore, e nei prossimi mesi proverà a riprenderselo magari mettendo sul piatto circa 2-3 mln.