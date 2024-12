Palermo-Catanzaro: striscioni contro la squadra in Curva Nord e cori contri De Sanctis

La sfida tra Palermo e Catanzaro, che si sta disputando oggi al Barbera, è iniziata in un’atmosfera carica di tensione. I tifosi rosanero hanno espresso apertamente il loro malcontento nei confronti della squadra esponendo in curva Nord due striscioni significativi: il più grande, nel settore superiore, recita “Il vostro fallimento non scalfirà il nostro attaccamento”, mentre uno più piccolo nel settore inferiore riporta un netto “Fallimento totale”.

Questi messaggi sottolineano il malumore legato alle recenti prestazioni, caratterizzate da risultati deludenti e altalenanti.

Nel corso della prima frazione di gioco, si sono levati cori di protesta contro il direttore sportivo del Palermo, Morgan De Sanctis, segno di una crescente insoddisfazione anche nei confronti della gestione societaria.

Un clima teso che rende evidente la frattura tra squadra e tifoseria, con i supporter che chiedono risposte immediate sul campo.