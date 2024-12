Palermo, adesso è un disastro: rosanero sconfitti e umiliati dal Catanzaro al Barbera

Termina 1-2 la gara tesissima del Renzo Barbera tra Palermo e Catanzaro. In un clima di contestazione da parte della Curva Nord i rosanero vanno subito sotto al 4′ quando Biasci dopo una serie di affondi verso la difesa avversaria riesce a segnare portando in vantaggio i suoi. Il pareggio dei rosanero arriva al 32′ con Nikolaou che sugli sviluppi di un calcio d’angolo stacca di testa battendo Pigliacelli.

La ripresa vede lo stesso copione del primo: il Palermo ci prova ad attaccare ma Henry e Le Douaron non riescono ad incidere. I due attaccanti al 68′ lasciano il campo sommersi dai fischi del pubblico, al loro posto entrano Insigne e Brunori. Ed è proprio il capitano che accende la curva rosanero e l’attacco: con il suo ingresso si torna a vedere un calciatore che palla alm piede entra in area e calcia, purtroppo non ha centrato l’obiettivo.

Ma proprio nel momento in cui il Palermo cerca il vantaggio con Brunori, arriva invece il raddoppio dei calabresi. Pompetti segna l’1-2 all’82’ facendo cosi infuocare la contestazione del pubblico di casa verso l’allenatore Dionisi, tra i più bersagliati dai cori degli ultras. Il gol dell’1-2 ha spento di fatto la squadra rosanero che non è più riuscita ad andare all’attacco. Il clima si fa pesante, l’ennesima sconfitta rimediata dalla squadra di Dionisi, fa infuriare ancora di più la tifoseria.

SECONDO TEMPO

90’+5′– Calma piatta e nessun colpo di scena nel recupero. Il Palermo esce sconfitto e umiliato dal Catanzaro.

90‘ – Saranno cinque i minuti di recupero

86‘ – Caserta mette dentro Pittarello al posto di Compagnon.

82‘ – Gol Catanzaro! Pompetti con un gran tiro la mette dentro beffando Desplanches.

78‘ – Altri due cambi per il Palermo: Gomes e Baniya rilevano Ranocchia e Nikolaou

75‘ – Doppio cambio per il Catanzaro: dentro Buso e Koutsoupias, fuori Biasci e Pontisso.

73‘ – Un’evidente fallo di mano di un difensore ospite fa esplodere tifosi e calciatori in campo, ma l’arbitro fa segno di continuare a giocare.

72‘ – Palermo all’attacco, Brunori viene servito in area calcia ma Pigliacelli si oppone e la mette in angolo.

68‘ – Doppio cambio per Dionisi: Henry e Le Douaron lasciano il campo sommersi dai fischi, al loro posto Brunori e Insigne.

64‘ – Ranocchia dalla distanza conclude direttamente in porta ma la palla finisce sull’esterno della rete.

62‘ – Il Palermo ci sta provando ad andare in vantaggio ma con scarsi risultati. Ranocchia crossa in mezzo Le Douaron la intercetta ma lo stacco e debole e Pigliacelli la prende.

59‘ – Il Catanzaro parte in contropiede fino ad arrivare in area con Biasci, il calciatore perde i tempi e viene interrotto dalla difesa di casa.

54‘ – Il Catanzaro conquista un calcio d’angolo, dalla bandierina va Pompetti che la mette in mezzo ma non trova nessuno dei suoi.

53‘ – Primo cambio per il Catanzaro: Ceresoli lascia il posto ad Antonini

50‘ – Di Mariano recupera palla in mezzo al campo e mette il turbo portandosi sulla fascia fino all’attacco mette in mezzo ma Pigliacelli intercetta.

48‘ – I rosanero iniziano questa ripresa proiettati in avanti: Le Douaron riceve in area e corre verso la porta, entra in area ma non trova il tempo giusto per calciare e la palla finisce sul fondo.

46‘ – Riprende il match al Barbera.

PRIMO TEMPO

45’+3‘ – Duplice fischio, si va negli spogliatoi.

45′ + 2′ – Calcio di punizione per il Palermo, Ranocchia batte e la mette direttamente in area ma la palla si perde sul fondo.

45‘ – Assegnati 3’ di recupero

45‘ – Rosanero ancora all’attacco: Nedelcearu mette palla in mezzo, ci prova di testa Henry ma Pigliacelli intercetta.

41‘ – Il Palermo recupera palla in difesa riparte con Ranocchia, che corre per la fascia e cerca di servire Le Douaron ma i due sbagliano i tempi.

32′ – GOOOL PALERMO!! Nikolaou pareggia i conti andando a segno di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo .

30‘ – La difesa rosanero rischia grosso: Nikolaou sbaglia un passaggio di testa regalando palla agli avversari. Ceresoli riceve palla in area e conclude ma la palla finisce fuori.

27‘ – Il Palermo attacca a caccia del pareggio. Una mischia nell’area piccola offre a Le Douaron l’occasione del gol ma a pochi centimetri dalla porta il francese liscia il tiro e la palla si perde.

25‘ – Dalla bandierina va sempre il numero 10 che la mette in mezzo ma il colpo decisivo non arriva.

23‘ – Il Palermo conquista un calcio di punizione dal limite dell’area. Ranocchia va alla battuta ma la barriera spinge la palla in angolo.

19‘ – Ci prova Di Francesco a calciare dalla distanza ma la palla termina fuori.

17‘ – Il Catanzaro conquista un calcio di punizione da posizione laterale, Pontisso mette in mezzo ma la difesa rosa respinge.

14‘ – Il Palermo ci prova a spinge con Di Mariano sulla fascia destra, il numero 7 crossa in area ma nessun compagno ne approfitta.

12′ – Partita molto tesa anche per la contestazione dei tifosi sugli spalti. Inoltre le condizioni climatiche non aiutano, grandinata improvvisa sul Barbera.

4′ – Gol Catanzaro!! Biasci va a segno portando in vantaggio i suoi dopo una serie di tiri contro la porta di Desplanches, il numero 28 ha centrato il bersaglio.

1′ – Inizia il match al Barbera, in un clima teso con i tifosi che hanno esposto due striscioni contri la squadra.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Desplanches, 3 Lund, 7 Di Mariano, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 20 Henry (Dal 68′ Insigne), 21 Le Douaron (Dal 68′ Brunori), 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou. A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 4 Baniya, 6 Gomes, 9 Brunori, 11 Insigne, 14 Vasic, 19 Appuah, 25 Buttaro, 26 Verre, 29 Peda. Allenatore: Dionisi.

CATANZARO: 22 Pigliacelli, 6 Bonini, 7 Compagnon, 9 Iemmello (C), 10 Petriccione, 14 Scognamillo, 20 Pontisso (Dal 75′ Koutsoupias), 21 Pompetti, 27 Ceresoli (Dal 52′ Antonini), 28 Biasci (Dal 75′ Buso), 84 Cassandro. A disposizione: 1 Dini, 99 Borrelli, 2 Piras, 3 Turicchia, 4 Antonini, 8 Koutsoupias, 24 Pagano, 29 Seck, 45 Buso, 90 Pittarello, 92 Situm. Allenatore: Caserta.

ARBITRO: Arena (Torre del Greco).

AA1: Lombardo (Cinisello Balsamo).

AA2: Belsanti (Bari).

IV UFFICIALE: Nigro (Prato).

VAR: Baroni (Firenze).

AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia)

MARCATORI: Biasci al 4′, Nikolaou al 32′, Pompetti all’82’

NOTE: ammonito Ranocchia