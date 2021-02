Il Palermo continua a preparare la sfida alla Ternana. Nel pomeriggio di oggi la squadra rosanero si è ritrovata al “Pasqualino” e Boscaglia ha continuato a lavorare sul 4-3-3. La buona notizia per il tecnico è il ritorno in gruppo di Almici e Accardi, non Marconi che ha svolto lavoro differenziato. Alla seduta hanno regolarmente preso parte sia Saraniti che Corrado, che sembrano pronti a lasciare la Sicilia in queste ultime ore di mercato.

La squadra ha cominciato la seduta lavorando su delle esercitazioni aerobiche e atletiche; al termine Boscaglia ha lavorato su delle situazione di attacco contro difesa. Il tecnico, visto che ancora manca una seduta di allenamento alla sfida contro la capolista, ha mischiato un po’ le carte.





La prima linea difensiva ha visto Doda alternarsi con Almici sulla fascia destra, con l’ex Verona che mercoledì potrebbe ritrovare il campo, da dove manca dallo scorso 2 dicembre. Il resto del pacchetto difensivo era composto da Crivello sulla fascia sinistra, a completare il reparto la coppia di centrali Peretti-Somma. All’altezza del cerchio di centrocampo il tecnico ha schierato De Rose al centro e nel ruolo di mezzali Broh e Santana. Il trio d’attacco con Floriano largo a sinistra, Kanoute a destra e al centro Saraniti.

La seconda formazione provata dal tecnico ha visto undici giocatori diversi. In avanti è stato provato il trio composto da Valente e i due “baby” Silipo e Lucca. Il centrocampo con i due che hanno cominciato la sfida contro il Potenza, cioè Odjer e Luperini, al fianco di Martin posizionato al centro. La linea difensiva di questo undici ha visto Lancini al fianco di Palazzi, che ormai non viene più schierato da centrocampista. Sulla fascia sinistra si è disimpegnato Corrado, su quella opposta è toccato ad Accardi, che sembra aver recuperato dal problema alla coscia che l’ha tenuto fuori contro il Potenza.