Palermo, Brunori: «Unione del gruppo la nostra arma in più, usciremo da questo momento difficile»

Attraverso un’intervista doppia pubblicata dal Palermo, Matteo Brunori in compagnia di De Brusser ha rilasciato le seguenti parole:

«Sicuramente è un momento non facile, ne abbiamo passati momenti cosi e ne siamo sempre usciti a testa alta. Questo è un punto di forza per prepararci al meglio per il finale. L’unione del gruppo è stata sempre la nostra forza, l’arma in più perche nei momenti come queste ne siamo venuti fuori stando insieme e non c’è stato mai nessun problema, siamo più uniti di sempre. Insieme ne possiamo uscire. Siamo molto orgogliosi di far parte con questa grande famiglia, ci mette a confronto con altre realtà è motivo di orgoglio ospitarli nella nostra casa. Penso che aiuti tutti noi a crescere, perché è un’opportunità grandissima che abbiamo. Ci mettono a disposizione tutto per fare il massimo in campionato. La società è molto ambiziosa e pretende tanto da noi. Sono importanti questi momenti di condivisione, fanno si che incrontriamo una nostra sorella e condividere pensieri e affinità crea unione più grande, far parte di questa famiglia ti fa condividere tante cose, fa piacere averli ospiti».