Il cane non può entrare, l’ex rosa Toni furioso sui social: “È follia!”

Ha dell’incredibile quanto successo a Luca Toni. L’ex attaccante del Palermo attraverso i propri social ha pubblicato una video-denuncia raccontando di essersi recato a Reggio Emilia per assistere alla partita del proprio figlio, militante nel settore giovanile del Sassuolo.

Il match tra i neroverdi e la Reggio Calcio si è disputato al circolo Onde Chiare, ma Toni è rimasto clamorosamente fuori per un motivo che l’ha fatto infuriare. Toni si è recato al circolo con il proprio cane, Stella. L’ingresso gli è stato vietato perché non è consentita la presenza di animali all’interno della struttura. Una decisione che ha fatto infuriare Toni, tant’è che ha denunciato il tutto attraverso i social: “Follia. Siamo nel 2024 e in questo circolo di Reggio Emilia i cani non possono entrare. Complimenti”. Poi inquadra il suo cane al guinzaglio e continua: “Guardatelo questo cane così cattivo… Purtroppo in questo circolo entra di tutto, ma i cani no…”. Successivamente, Toni ha pubblicato un nuovo video: “È uscito il megadirettore per dirmi che a causa di problemi igienici i cani non vengono fatti entrare dato che c’è una terrazza con piscina. Peccato che oggi (ieri, ndr) la piscina fosse chiusa… Follia”.