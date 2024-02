Palermo-Bari 3-0. La fotogallery

Il Palermo centra la quarta vittoria consecutiva in casa, mettendo al tappeto per 3-0 il Bari. I rosanero dal primo minuto del match hanno cercato di mettere le cose in chiaro provando a fare la gara contro i ‘galletti’ che non vivono certo un momento felice visti gli ultimi risultati. La squadra di Corini nel primo tempo non è mai andata in difficoltà, trovando anche il gol con Ranocchia al 45′, che ha mandato le squadre a riposo con il risultato di 1-0. Nella ripresa la squadra di Marino ha provato a fare qualcosa, ma non ha mai impensierito più di tanto di Pigliacelli, se non con un tiro di Acampora, al 57′, da fuori.

I rosa non si sono fatti prendere dalla paura e hanno continuato a spingere trovando il raddoppio con Ceccaroni al 71′, autore di uno splendido colpo di testa dopo un cross perfetto di Di Mariano. Il padroni di casa, non contenti del doppio vantaggio hanno continuato a spingere trovando la terza rete con Segre, anche lui di testa, a 10′ dalla fine; 5′ più tardi il Bari ha trovato il gol con Pucino, che è stato annullato per fuorigioco. Per il Bari, che non vince fuori casa da ottobre, arriva l’ennesima sconfitta e Marino adesso sembra essere in bilico.