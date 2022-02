L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’imbattibilità del Palermo al “Renzo Barbera”.

341 giorni. Da tanto dura l’imbattibilità casalinga del Palermo. L’ultima squadra a

vincere al «Barbera» è stata la… Juve Stabia. Era il 7 marzo 2021, le «vespe» di Padalino vinsero 4-2 con la doppietta di Marotta e i gol di Fantacci e Berardocco.

Inutili per i rosa i due gol di Luperini. Quella di domani sarà l’ottava sfida nella storia al «Barbera» tra le due formazioni. I precedenti sorridono al Palermo che vanta 4

vittorie e 2 pareggi. Prima del successo dello scorso anno, la Juve Stabia non aveva mai

segnato nella sua storia al «Barbera». Il primo match tra i rosanero e i gialloblù risale al campionato di Prima Divisione 1929-1930, con un 4-0 in favore della squadra presieduta dal barone Luigi Bordonaro. Dopo quella volta, siciliani e campani tornarono ad affrontarsi quasi 60 anni dopo, il 2 aprile 1988. Una data, e una partita (terminata 1-0), con un chiaro ricordo: la rovesciata di Santino Nuccio. Un gesto iconico nella carriera dell’ex attaccante che al novantesimo minuto regalò la vittoria ai rosa.

Un altro storico Palermo-Juve Stabia risale al 1° febbraio 1999, segnato dalla neve. Temperatura sotto lo zero nel capoluogo siciliano e nevicate che duravano in città da tre giorni. Il risultato? 0-0. In quello stesso anno Silvio Baldini affrontò per l’ultima volta i campani. Era il 15 agosto 1999, partita di Coppa Italia, e il Brescia guidato dal tecnico toscano perse 1-0 a Castellammare di Stabia. Tutti i precedenti tra l’allenatore e le «vespe» risalgono agli anni ’90: il bilancio è di una vittoria, 2 pari e 2 ko. Stefano Sottili, invece, non ha mai vinto contro il Palermo. Le due sfide risalgono al 2013-2014 quando l’allenatore guidava il Varese in Serie B: un pareggio (0-0 al «Barbera») e una vittoria per i rosa (2-1 in Lombardia).