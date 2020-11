Palermo-Catania a fortissimo rischio rinvio.

Il Palermo, con una nota (CLICCA QUI), ha confermato le indiscrezioni della mattina. Sei giocatori, sono tornati nuovamente positivi dopo l’esito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri domenica 8 novembre. Secondo quanto riporta “Palermotoday.it” gli attuali positivi sarebbero: Silipo, Floriano, Lucca, Fallani, Accardi e Peretti.





Questa mattina, come da protocollo, il club ha effetuato i tamponi “giorno gara”.

Qualora la positività dei sei in questione dovesse essere confermata, il Palermo quest’oggi non potrebbe scendere in campo. Il numero degli elementi a disposizione si ridurrebbe infatti a 12 elementi, al di sotto dei 13 “obbligatori” richiesti dalla Lega.