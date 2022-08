Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Palermo-Ascoli.

Ecco alcune parole del tecnico rosanero:

«Soleri che minutaggio avrà quest’anno? Soleri è un giocatore molto duttile che ha dimostrato di avere attitudini offensive importanti in più ruoli. Lo tengo in grande considerazione poi dipende dalle risposte che mi darà deciderò se utilizzarlo più come punta o come esterno. L’anno scorso da subentrante è stato determinante e quindi valuto anche questo perché ha dimostrato di essere impattante anche a partita in corso. Broh? Lo avevo notato a Padova e al Sudtirol ha fatto molto bene. Ha avuto un grande impatto in queste due partite e sta meritando le attenzioni».