Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Palermo-Ascoli.

Ecco alcune parole del tecnico rosanero:

«Bisogna valutare il tempo a disposizione, se avessi preso la squadra all’inizio i nuovi avrebbero un tempo diverso per essere inseriti. È stato fatto tutto di corsa compreso il mercato e devo dare merito anche ai ragazzi che hanno giocato in queste due partite questo devo tenerne conto nella consapevolezza che l’organico andava rinforzato e cercherò di inserirli nel modo migliore. Penserò per le prossime ore a chi inserire dei nuovi ma l’idea è di dare continuità in questo momento. Il calcio moderno con i 5 cambi ha cambiato le dinamiche e avere la rosa al completo ci darà risorse in più nei 30 minuti finali delle partite».