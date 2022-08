Come si legge su “Picenotime” l’Ascoli potrà far affidamento sul sostegno di un buon numero di tifosi nella gara con il Palermo in programma domani alle ore 20:45 allo stadio “Renzo Barbera” per la terza giornata d’andata del campionato di Serie B.

Alla chiusura ufficiale della prevendita delle ore 19 di oggi, Venerdì 26 Agosto, sono infatti 176 i biglietti acquistati dai supporters del Picchio per il Settore Ospiti dell’impianto siciliano.