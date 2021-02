Novità a Palermo, sono arrivati i primi 400 monopattini elettrici a noleggio.

Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, i monopattini sono della ditta “Bit Mobility” esaranno distribuiti in 70 hub e 20 Bit Point distribuiti su un’area di oltre 45 chilometri da Settecannoli a Mondello. Il servizio sarà disponibile con l’app BitMobility, sia in modalità “pay per use”, cioè in modo occasionale, pagando un euro di sblocco e 15 centesimi al minuto per ogni noleggio, oppure con un abbonamento. Ma nella prima fase è prevista la tariffa promozionale: 50 centesimi allo sblocco e 100 minuti di corsa gratuita, inserendo il codice promo CIAOPALERMO. I mezzi sono geolocalizzati per evitare furti o atti di vandalismo