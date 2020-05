Come si legge su “Repubblica.it” due palermitani arrestati per detenzione di materiale pedopornografico. Cinquantenni, sposati, con figli, lavoratori saltuari, con una vita apparentemente normale. Questo l’identikit dei due, già coinvolti in un’altra indagine su pedopornografia, custodivano migliaia di foto e video pedopornografici in computer e dispositivi di archiviazione esterni. La polizia postale di Palermo dopo mesi di indagine li ha arrestati al termine della perquisizione delle loro abitazioni. Tutto il materiale è stato sequestrato ed ora verrà analizzato dalla scientifica per tentare di tracciare il percorso dei file.