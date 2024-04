Palermo, anziana investita e uccisa in via De Gasperi: funzionario del Comune indagato per omicidio

Venerdì scorso Carla Montalto, 82 anni, è stata investita in maniera fatale, in via De Gasperi, da una moto guidata da un architetto e funzionario del Comune.

L’uomo, secondo quanto riportato da Palermotoday.it, è adesso indagato e, in base ad una prima ricostruzione della polizia municipale, il tragico impatto sarebbe stato determinato da una distrazione da parte dell’uomo che era sul mezzo a due ruote, una Honda 600. La donna, che quando ha attraversato non si trovava sulle strisce pedonali, è stata trascinata per una decina di metri dalla moto.