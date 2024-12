Palermo, ancora uno striscione di contestazione: nel mirino alcune operazioni di mercato

Nella notte, un nuovo striscione di contestazione è apparso fuori dallo stadio Renzo Barbera. Firmato dagli ultras del Palermo, il messaggio punta il dito contro la gestione del mercato estivo con un’accusa diretta e inequivocabile: “Stesso procuratore, stesso fallimento”.

La frase, dal tono esplicitamente critico, sembra riferirsi alle scelte di mercato compiute sotto la supervisione di Morgan De Sanctis, ex calciatore e attuale dirigente del club. Secondo diverse indiscrezioni, dietro molte delle trattative principali ci sarebbe un’unica figura di riferimento: un procuratore che avrebbe giocato un ruolo chiave nelle operazioni più rilevanti dell’ultima sessione estiva.

In particolare, i riflettori dei tifosi sono puntati su Paolo Busardò, agente di Alessio Dionisi e figura centrale in diverse trattative. Busardò, secondo voci di corridoio, avrebbe avuto un’influenza non solo sull’ingaggio di De Sanctis come direttore sportivo, ma anche su una serie di operazioni di mercato, tra cui quella più discussa: l’arrivo di Thomas Henry.

L’attaccante, scelto per rinforzare il reparto offensivo del Palermo, è diventato simbolo delle perplessità e dei malumori della tifoseria, convinta che le operazioni di mercato siano state condizionate più da logiche di intermediari che da una reale strategia tecnica.

Un’altra operazione nel mirino dei tifosi è quella legata all’arrivo di Le Douaron, giocatore che ha ulteriormente alimentato dubbi sulla gestione tecnica e sulla strategia adottata.

La contestazione solleva interrogativi più ampi sulla trasparenza e l’efficacia della gestione sportiva del club, con una parte dei tifosi che chiede chiarezza e un cambio di rotta. La figura di Paolo Busardò e la sua presunta influenza sul mercato continuano a dividere l’ambiente rosanero, già in fermento per i risultati altalenanti della squadra in questa stagione.