L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’infortunio di Di Mariano.

Ancora una volta Di Mariano. Purtroppo non si parla di gol o assist oppure ottime prestazioni, ma di infortuni. Ebbene sì, ahimè, il numero 10 rosanero sarà costretto ancora una volta a guardare suoi compagni dalla tribuna o dalla televisione. Come un fulmine a ciel sereno, infatti, il re- port medico allegato alle convocazioni pre Palermo-Spezia recita così: «In seguito ad un risentimento muscolare, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al semimembranoso della coscia destra».

Altro stop, quindi, e via ad un nuovo iter di riabilitazione che ormai è pane quotidiano per il picciotto palermitano, che in settimana si era aggregato al resto del gruppo dimostrando voglia e determinazione a tornare sin da subito a disposizione del tecnico Corini per questa nuova cavalcata che potrebbe portare il Palermo a consacrarsi come una delle pretendenti al salto di categoria. Con la possibilità di farlo anche dinanzi al proprio pubblico, viste le quattro partite su 5 da giocare al Barbera. Già dopo la partita casalinga con il Cosenza e prima della trasferta di Venezia, esattamente il 25 settembre, Di Mariano aveva dovuto alzare bandiera bianca per un altro risentimento muscolare, questa volta all’adduttore lungo della gamba sinistra, che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per quasi un mese, pausa per le nazionali compresa.

E adesso? Adesso la speranza e l’auspicio è che non si tratti di nulla di grave e che il n. 10 possa quanto prima rientrare in campo ed essere al 100% già prima della nuova sosta come auspicato dallo stesso Corini per contribuire alla causa rosanero in una stagione in cui essere palermitani e giocare nel Palermo vale ancora di più.