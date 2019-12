Ci siamo, è arrivata l’ultima gara del 2019 per il Palermo. Quello appena trascorso è stato un anno durante il quale è successo proprio di tutto. La compagine rosanero, che militava in serie B, è prima fallita e poi rinata nel giro di pochi giorni estivi. Oggi il nuovo Palermo è ripartito dalla quarta serie, si trova primo in classifica nel girone I e domenica affronterà il Troina per chiudere un anno davvero incredibile. Dopo il successo contro il Castrovillari, la squadra di Pergolizzi ha ripreso la propria marcia in vista della vittoria del campionato, ma il Savoia non molla di un centimetro e i rosanero non possono permettersi passi falsi. Al “Barbera” dunque, arrivano gli ennesi del Troina, per un match che il Palermo vuole vincere in vista di un riposo, meritato, durante il periodo natalizio. Andiamo a conoscere meglio il prossimo avversario del Palermo nella consueta rubrica targata Ilovepalermocalcio “Alla scoperta…”.

ALLENATORE: A guidare la compagine del Troina c’è proprio un palermitano, Davide Boncore, tecnico classe 1976 che siede sulla panchina del club ennese dall’estate del 2018. I risultati parlano chiaro, la sua squadra occupa attualmente il quinto posto nel girone I con l’obiettivo dichiarato che è però prima di tutto la salvezza. Boncore, palermitano originario del quartiere Zen, dopo un periodo di gavetta, sta dunque dimostrando di essere un tecnico davvero niente male in questa categoria.

ULTIME NOTIZIE E MODULO: Il Troina è la squadra più giovane del girone I, con un’età media di 20,1 anni e con il capitano, Alfredo Saba, che ha soltanto 23 anni. Il modulo “preferito” da Boncore, che sta portando ottimi risultati, è il 3-5-2. Contro il Palermo tra i pali andrà Calandra, con il terzetto difensivo che dovrebbe essere composto da Raia, Akrapovic e Calaiò. Sugli esterni agiranno De Santis e Cinquemani, mentre in mezzo ci dovrebbe essere il capitano Saba, insieme a Daqoune e Onega. Davanti spazio alla coppia d’attacco formata da Fruci e Fernandez.

PROBABILE FORMAZIONE:

TROINA (3-5-2): Calandra; Raia, Akrapovic, Calaiò; De Santis, Daqoune, Saba, Onega, Cinquemani; Fruci; Fernandez. All. Boncore.