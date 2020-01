Il Palermo, dopo la prima vittoria del girone di ritorno conquistata tra le mura del “Renzo Barbera” contro il Marsala, si avvicina alla partita di sabato 11 gennaio in casa del San Tommaso. Gli uomini di Pergolizzi hanno conquistato i 3 punti contro i lilibetani mantenendo così invariato il distacco da un inarrestabile Savoia. Sabato i rosanero giocheranno in Campania contro la penultima forza di questo campionato di Serie D e potranno contare sulla disponibilità del neo acquisto Roberto Floriano. L’ex Bari, evidentemente un giocatore fuori categoria, sarà una pedina fondamentale per lo scacchiere di Pergolizzi e con ogni probabilità verrà schierato titolare contro il San Tommaso. Dopo l’esordio perfetto di Silipo contro il Marsala, autore di una rete fantastica alla prima apparizione con la maglia rosanero, si spera in un esordio di Floriano altrettanto positivo. Andiamo a conoscere meglio la formazione avversaria nella consueta rubrica “Alla scoperta…” targata Ilovepalermocalcio.

ALLENATORE: Il tecnico della formazione campana è Stefano Liquidato, che dopo aver rassegnato le dimissioni meno di un mese fa è tornato sulla panchina degli irpini per inseguire il sogno salvezza. Dopo il suo ritorno sulla panchina degli irpini, la squadra è uscita sconfitta dal campo del Savoia subendo due reti. Due partite non semplici per il San Tommaso che, dopo aver affrontato i bianchi, dovrà vedersela con il Palermo che all’andata ha vinto per 3 reti a 2 pur soffrendo in casa.

ULTIME NOTIZIE E MODULO: Liquidato confermerà con ogni probabilità l’undici schierato contro il Savoia ed il 3-5-2 della scorsa giornata. Tra i pali dovrebbe esserci Landi, difesa composta da tre elementi: Colarusso, Pagano e Mannone. Sulle fasce esterne agiranno Madonna e Lambise mentre i tre centrocampisti centrali saranno Massaro, Alleruzzo e Castro. Il tandem d’attacco sarà formato da Sabatino e Stoia.

PROBABILE FORMAZIONE:

SAN TOMMASO (3-5-2): Landi; Colarusso, Pagano, Mannone; Madonna, Massaro, Alleruzzo, Castro, Lambise; Sabatino, Stoia. All. Liquidato