Il Palermo domenica avrà una gara delicatissima contro il Roccella e dovrà vincere per mettere alle spalle un periodo buio e tenere a distanza di sicurezza il Savoia che è lontano solo 3 punti. I rosa non sono nel loro momento migliore, la panchina di Rosario Pergolizzi traballa e un risultato negativo contro la squadra calabrese potrebbe rendere la situazione incredibilmente pesante. All’andata il Palermo riuscì a conquistare la vittoria, imponendosi per 0-2 grazie alle reti di Doda e Ambro. Andiamo a conoscere meglio la formazione calabrese nella consueta rubrica “Alla scoperta…” targata Ilovepalermocalcio.

ALLENATORE: Ad allenare il Roccella è Francesco Galati, tecnico che ha già guidato la formazione calabrese dal 2013 al 2017, collezionando 68 presenze sulla panchina dei rossoblu. Galati dopo l’esperienza al Roccella, ha guidato anche il Siderno per una stagione e le giovanili del Catanzaro, per poi tornare al club calabrese quest’anno. Il modulo preferito è il 3-5-2.

ULTIME NOTIZIE E MODULO: La squadra calabrese è reduce da due vittorie consecutive, rispettivamente conquistate contro Corigliano e Biancavilla, ragion per cui Galati confermerà molto probabilmente lo stesso modulo e lo stesso undici visto contro la squadra catanese. In porta ci sarà Scuffia, davanti a lui linea difensiva a 3 formata da: Liviera, Coluccio e Mbaye. Centrocampo molto folto con Faiello e Malerba sulle fasce, mentre al centro a disturbare i centrocampisti rosanero ci saranno Pascuzzi, Kamara e Cappellini. In attacco confermatissimo il duo formato da Khoris e Leveque.

PROBABILE FORMAZIONE

ROCCELLA (3-5-2): Scuffia, Liviera, Coluccio, Mbaye; Faiello, Pascuzzi, Kamara, Cappellini, Malerba; Leveque, Khoris. All. Galati