Palermo, ahi Lucioni. Il rientro solo a metà marzo

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’infortunio di Fabio Lucioni. Un’assenza pesante quella del centrale che durerà ancora per qualche mese.

Lucioni sarà al 100% solamente dopo l’ultima sosta del campionato di Serie B, quella prevista nella seconda metà di marzo. A dare indicazione sui tempi di recupero del centrale del Palermo è stato lo stesso Corini nel corso della conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Catanzaro. «Lucioni? Ci vorrà un po’ di tempo, cerchiamo di recuperarlo dopo la sosta», spiega il tecnico rosanero.

Il centrale sta procedendo nel recupero da una lesione di grado lieve-moderato (1°-2°) della giunzione miotendinea del gemello mediale destro (rimediata lo scorso 19 gennaio), stesso identico infortunio avuto poche settimane prima (22 dicembre) di questa seconda ricaduta. Il classe 1987, al netto dell’unica convocazione nella partita persa per 2-0 sul campo del Cittadella, nella quale non è sceso in campo neppure per un minuto, è assente dalla gara dello scorso 16 dicembre al Barbera contro il Pisa, match vinto dai rosanero per 3-2. Il suo rientro, adesso, è quindi in programma a ridosso della sosta per poi averlo completamente a disposizione per la sfida con il Pisa, fissata per il primo aprile.