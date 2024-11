Palermo, adesso la sosta. Domenica 24 novembre arriva la Samp Il programma e la classifica aggiornata di Serie B

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul programma della 13^ giornata di Serie B proiettandosi anche alla prossima

La 13ª giornata della Serie B 2024/25 ha offerto risultati significativi:

Brescia 2-3 Cosenza: Il Cosenza ha ottenuto una vittoria esterna grazie ai gol di Zilli, Mazzocchi su rigore e Charlys, mentre per il Brescia sono andati a segno Bjarnason e Bianchi.

Frosinone 1-1 Palermo: Il Palermo è passato in vantaggio con Insigne, ma il Frosinone ha pareggiato con Bracaglia.

Mantova 1-0 Cremonese: Il Mantova ha conquistato i tre punti con una rete di Burrai.

Modena 2-0 Carrarese: Il Modena ha prevalso grazie ai gol di Cauz e Palumbo.

Pisa 3-0 Sampdoria: Il Pisa ha dominato con le marcature di Lind, Tramoni e Angori.

Südtirol 0-1 Sassuolo: Il Sassuolo ha ottenuto una vittoria di misura con un gol di Laurienté.

Le partite odierne in programma sono:

Cittadella vs. Cesena alle 15:00

Juve Stabia vs. Spezia alle 15:00

Reggiana vs. Catanzaro alle 15:00

Salernitana vs. Bari alle 17:15

Questi incontri completeranno il quadro della 13ª giornata, offrendo ulteriori spunti per l’evoluzione della classifica.

14ª Giornata Serie B – Programma Partite

Venerdì 22 novembre

Cosenza – Modena ore 20:30

Sabato 23 novembre

Carrarese – Pisa ore 15:00

Catanzaro – Mantova ore 15:00

Juve Stabia – Brescia ore 15:00

Sassuolo – Salernitana ore 15:00

Cesena – Reggiana ore 17:15

Domenica 24 novembre

Bari – Cittadella ore 15:00

Cremonese – Frosinone ore 15:00

Spezia – Südtirol ore 15:00

Palermo – Sampdoria ore 17:15

Classifica Marcatori Serie B

7 reti:

Shpendi (4 rig.) (Cesena)

5 reti:

Adorante (1 rig.) (Juve Stabia)

Tramoni (Pisa)

Laurienté (2 rig.) (Sassuolo)

Thorstvedt (1 rig.) (Sassuolo)

Francesco Pio Esposito (Spezia)

4 reti:

Iemmello (1 rig.) (Catanzaro)

Vázquez (1 rig.) (Cremonese)

Insigne (Palermo)

Bonfanti (1 rig.) (Pisa)

Coda (Sampdoria)

Pierini (Sassuolo)

3 reti:

Bjarnason (Brescia)

Cerri (Carrarese)

Schiavi (1 rig.) (Carrarese)

Pontisso (Catanzaro)

Kargbo (Cesena)

Prestia (Cesena)

Fumagalli (1 rig.) (Cosenza)

Collocolo (Cremonese)

Palumbo (2 rig.) (Modena)

Lind (Pisa)

Tutino (Sampdoria)

Mulattieri (Sassuolo)

Bertola (Spezia)

Rover (Südtirol)