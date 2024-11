Il Secolo: “Al rientro si va a Palermo. Disastro Samp, ritiro forzato con doppie sessioni di allenamento giornaliere”

L’edizione odierna de Il Secolo XIX si sofferma sulla Sampdoria che al rientro dalla sosta affronterà il Palermo.

La Sampdoria, reduce da una pesante sconfitta per 3-0 contro la capolista Pisa, si trova a fare i conti con una crisi evidente che ha scatenato la reazione della società. I giocatori sono stati criticati per la mancanza di concentrazione e carattere, e la dirigenza ha deciso di imporre un ritiro forzato con doppie sessioni di allenamento giornaliere, nella speranza di ritrovare la giusta motivazione e determinazione.

Il tecnico Andrea Sottil, al centro delle critiche da parte di tifosi e media, mantiene per ora la sua posizione in panchina, ma è consapevole della sua situazione delicata e della necessità di trovare soluzioni per migliorare le prestazioni della squadra. Le voci su un possibile sostituto, con nomi come Claudio Ranieri e Roberto Mancini, restano in circolazione, ma per ora non sembrano prospettive concrete.

Con l’obiettivo della promozione diretta che si allontana, la Sampdoria è ora concentrata sul mantenimento della zona playoff. Alla ripresa del campionato, il prossimo impegno sarà la trasferta contro il Palermo, e Sottil ha lasciato intendere che potrebbe apportare modifiche al modulo di gioco per cercare di sbloccare la situazione e riportare la squadra sulla strada delle vittorie.