La stagione balneare a Mondello è pronta per iniziare, ma stavolta ci sarà una novità. Infatti secondo quanto riporta “La Repubblica”, quest’anno non ci saranno le classiche cabine della società Italo-Belga, che verranno rimpiazzate da ombrelloni e lettini della spiaggia attrezzata. La società ha già pubblicato sul proprio sito ufficiale i prezzi che andranno da 1.570 euro a postazione per l’intera stagione nelle prime tre file e 1.370 euro per quelle più arretrate. La società ha anche pubblicato sul sito le altre modalità di abbonamento mensile: 300 euro a giugno, 460 per luglio o agosto e 300 per settembr