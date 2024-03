Palermo: a Pasqua torna l’Open Day Rosanero

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noto quanto segue:

In occasione delle festività Pasquali il Barbera torna ad aprire le porte ai tifosi per un nuovo Open Day Rosanero. Sabato 30 marzo visite speciali al Palermo Museum e alle aree normalmente chiuse al pubblico: spogliatoi, area interviste, tunnel, sala stampa, panchine a bordo campo e tanto altro. Un viaggio dentro il mondo rosanero per scoprire da vicino cosa succede dietro le quinte, oltre a ciò che si vede normalmente sul campo.

La partecipazione è aperta a tutti con apposito ticket (7 euro + commissione di servizio) acquistabile dal 26 marzo alle 14:00 sul sito ufficiale fino a esaurimento posti disponibili, per garantire una corretta gestione dei flussi di visitatori. Ogni adulto possessore di biglietto potrà portare con sė liberamente massimo tre bambini di età fino ai 10 anni compiuti.

Per i bambini dagli 11 anni compiuti in su sarà necessaria l’emissione di un biglietto come per gli adulti. Per ogni transazione è possibile acquistare un massimo di quattro biglietti e solo nella fascia oraria scelta. Al termine della procedura d’acquisto, l’utente riceverà via mail il titolo d’accesso con l’apposito QR code da mostrare al personale addetto all’ingresso.