Palermo a Manchester: rosanero in giro per Ancoats con la nuova seconda maglia (FOTO)

Prosegue il ritiro dei rosanero a Manchester. Il club rosanero sta svolgendo, nel CFA della città, la seconda parte del ritiro. Intanto, però, il club, che ha mostrato anche la seconda maglia per la prossima stagione, pubblica altri scatti dei rosanero in giro per Ancoats.

“Ancoats è la zona di Manchester che ha dato il via alla rivoluzione industriale. Alla fine del 1800 tra questi vecchi stabilimenti era già nata una piccola Little Italy. Oggi Ancoats è uno dei quartieri più cool di Manchester, ma la sua identità rimane potente e genuina”.

📍Ancoats è la zona di Manchester che ha dato il via alla rivoluzione industriale. Alla fine del 1800 tra questi vecchi stabilimenti era già nata una piccola Little Italy. Oggi Ancoats è uno dei quartieri più cool di Manchester, ma la sua identità rimane potente e genuina. pic.twitter.com/Hymo0TDvpa — Palermo F.C. (@Palermofficial) July 26, 2024