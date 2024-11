Pagliuca presenta Juve Stabia-Spezia: «Affrontiamo una squadra forte e con idee chiare»

Guido Pagliuca, tecnico della Juve Stabia, ha parlato in conferenza alla vigilia del match casalingo contro lo Spezia. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Affrontiamo una squadra forte, che ha le idee chiare su dove vuole arrivare, ma è una tappa ulteriore nel nostro percorso. È una gara che ci dà l’opportunità di spingere forte e di dare una gioia importante ai nostri tifosi. Le ultime partite mi hanno fatto vedere un’ulteriore consapevolezza della nostra crescita, però sappiamo anche che se non giochiamo come sappiamo diventa difficile contro ogni avversario. È una gara importante per noi, per la nostra crescita e per la nostra gente».

«Le gare – continua Pagliuca – a volte sono sporche, penso a quella con la Carrarese della scorsa settimana, si va uomo su uomo e bisogna tenere botta. Anche se a volte non si vince, non si deve pensare che un pareggio sia un risultato non positivo, anzi. Per noi ogni risultato è importante se visto e analizzato bel modo giusto. Domani la gara sarà ovviamente difficile, con caratteristiche diverse da quella di Carrara. Quando non avremo la palla dovremo essere bravi a vincere un duello, sporcare la giocata agli avversari e recuperare subito il possesso».