Fabio Pagliara, rappresentante della cordata pronta a rilevare il Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Corner” in onda su Telecolor: «Dopo il bando la matricola sarà salva. Sono stati fatti passi avanti che fino a poco tempo fa sembravano impensabili. Chi vince il bando diventa proprietario del Catania il 23 luglio. Poi il 28 ci sarà la parte notarile e avremo una serie di scadenze da affrontare. I tempi saranno risicati e sarà una corsa ad ostacoli per arrivare ad iscrivere la squadra entro il 5 agosto. Ci saranno nuovi soci all’interno della Sigi ma spero che questo sia in continuo aggiornamento. Noi siamo decisamente dentro il range dei club di C competitivi. Sappiamo del rischio eventuale di perdere l’intero parco giocatori causa svincolo, quindi dobbiamo avere tre piani per eventualmente operare».