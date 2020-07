Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Paganese ha annunciato la conferma di Alessandro Erra sulla panchina del club anche per la prossima stagione. Ecco il comunicato: “La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna ha raggiunto l’accordo per la riconferma di Mister Alessandro Erra per la stagione 2020-2021, che prosegue di fatto l’ottimo lavoro svolto in questi ultimi due anni. Tutta la società augura al Mister un buon lavoro”.