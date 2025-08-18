Padova, in arrivo Sorrentino dal Monza

Il Padova è in cerca di un nuovo portiere per affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie B ed è molto vicino a calare il colpo a sorpresa. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i biancoscudati hanno chiuso la trattativa con il Monza per l’estremo difensore Alessandro Sorrentino, ed è prevista nelle prossime ore la firma del contratto.

Classe 2002, Sorrentino arriva in biancoscudato con la formula del prestito con diritto di riscatto e, dopo la passata stagione a Frosinone in cui ha collezionato appena 2 presenze, Padova potrebbe essere la piazza giusta per lui per rilanciarsi.