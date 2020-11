«Abbiamo subito contro una squadra composta da calciatori forti, ma abbiamo risposto colpo su colpo. Ai ragazzi non posso dire nulla dal punto di vista dell’impegno.

Gli episodi hanno inciso, ma preferisco concentrarmi sull’aspetto tecnico e tattico della gara. I ragazzi hanno dato una grande risposta sul campo contro una squadra forte. Abbiamo affrontato il Palermo nel suo miglior momento. La nostra forza deve essere quella di andare oltre quelli che possono essere i problemi di campo e noi. I ragazzi devono dare una risposta.





Gli episodi? Noi siamo sotto osservazione dai giornalisti. Sotto l’osservazione della società e del ds. Ma credo che queste osservazioni vadano fatte in tutte le componenti che rappresentano lo sport. Io credo che i vertici dello sport devono fare grande attenzione alla valutazione del direttore di gara. Io dico che ci vuole anche il Var in serie C. Meritiamo la stessa attenzione delle categorie superiori».

Queste le parole rilasciate da Pasquale Padalino, tecnico della Juve Stabia, in conferenza stampa al termine del match con il Palermo. In basso il video in questione.