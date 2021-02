Intervenuto ai microfoni de “IlCentro”, Massimo Paci, tecnico del Teramo, ha analizzato il momento della sua squadra dopo la sconfitta contro il Potenza. Ecco le sue parole:

«Il Teramo non è in crisi, ha perso anche meritatamente, abbiamo incontrato un avversario valido, forte, e non siamo riusciti a tenergli testa.





Potevano fare di più, non voglio trovare giustificazioni, non mi piace farlo. Posso dire che i ragazzi che vanno in campo debbono avere più senso di responsabilità, dobbiamo continuare a lavorare duramente e concentrarci sul prossimo impegno».